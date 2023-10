“Diese Menschen gehören in die Mitte“ Räuber besuchen Lebenshilfe Heinsberg

In Guildo Horns Band trat er vor mehr als 25 Jahren im britischen Birmingham beim Eurovision Song Contest vor einem Millionenpublikum für Deutschland an. Jetzt dreht Räuber-Bandmitglied Andreas Dorn, den sie in Musikerkreisen nur Schrader nennen, mit orangefarbener Warnweste auf dem Aufsitzmäher der Lebenshilfe seine Runden. Und hat sichtlich Spaß an seinem neuen Job. Für zwei Stunden ist er Mitarbeiter im Landschaftspflege-Team, das sich um das Außengelände der Oberbrucher Gesamtschule kümmert. „Eine ganz tolle Erfahrung", schwärmt der professionelle Gitarrist nach seinem ungewöhnlichen Arbeitseinsatz. „Da herrscht ein Teamgeist wie in einer Fußballmannschaft. Eine kleine Familie, die funktioniert."