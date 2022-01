Radfahrer stürzt in Erkelenz : Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Radfahrer stürzt in Erkelenz

Erkelenz Bei einem Unfall wurde ein 58-jähriger Mann aus Erkelenz verletzt. Weil es zu dem Hergang noch offene Fragen gibt, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.

Bislang ist bekannt, dass der 58-Jährige am Montag, 17. Januar, gegen 8.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Brückstraße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Nach dessen Angaben überquerte an der Einmündung zur Straße Im Pangel ein Kind zu Fuß von rechts nach links die Fahrbahn.