Im Kreis Heinsberg Queeres Regenbogenzentrum ausgezeichnet

Der Regenbogen – als facettenreiches Symbol – steht hier also, trotz der Namensgleichheit, nicht allein für die sogenannte LGBTIQ*-Community, sondern für eine Vielfalt von Projekten aus dem Aufgabenbereich des Landschaftsverbandes Rheinland, die alle miteinander ohne ehrenamtliches Engagement nicht entstanden und so erfolgreich geworden wären. Das betonte Ruth Seidl (Wassenberg), die jetzt gemeinsam mit ihrem Co-Fraktionsvorsitzenden Johannes Bortlisz dem Team des Regenbogentreffs in Geilenkirchen die Ehrenurkunde, verbunden mit einem Preisgeld von 1000 Euro, überreichte. Leider sei es immer noch alltägliche Realität, dass Menschen wegen ihrer sexuellen Identität und Orientierung beleidigt oder sogar körperlich angegriffen würden, sagte Seidl. Die Teamer bestätigten Hassbotschaften und Mobbing queerer Jugendlicher in der Schule. „Auch die Ablehnung in der Familie oder unter Freunden lässt viele junge Menschen zögern, sich zu ihrer Orientierung zu bekennen“, so Seidl. „Umso wichtiger ist es, dass es Einrichtungen wie das Regenbogenzentrum gibt, wo ein großes Team von Ehrenamtlichen den jungen Menschen beisteht und sie berät.“