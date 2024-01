Bauernprotest im Kreis Heinsberg Proteste der Landwirte gehen weiter

Die Landwirte im Kreis Heinsberg haben die Schnauze voll. Das jedenfalls erklärte der Präsident des Rheinischen Landwirtschaftsverbands und Vorsitzende der Kreisbauernschaft Heinsberg, Bernhard Conzen, im Rahmen einer weiteren Protestaktion am Freitagabend in Erkelenz. Nach einer mobilen Demonstration mit zahlreichen Traktoren am Montag, bei der der Verkehr auf den Landstraßen im Kreis teilweise zum Erliegen kam, und einem Mahnfeuer an der Autobahnzufahrt bei Janses Mattes in Heinsberg hatten sich am Freitagabend, nachdem die Dunkelheit angebrochen war, erneut einige Menschen versammelt. Rund 150 Teilnehmer mit etwa 80 Traktoren zählten die Veranstalter auf einem Feld an der Autobahnausfahrt Erkelenz-Süd, wo ein weiteres Mahnfeuer abgehalten wurde.