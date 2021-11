Nach Notdienstpraxis-Schließung : Projekt zur Telemedizin im Kreis Heinsberg startet

Der Zugang zu einer Notdienstpraxis (Symbolfoto). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Erkelenzer Land Das Aus der Geilenkirchener Notdienstpraxis sorgt im Kreistag weiter für Verstimmung – ändern wird sich an der Situation aber nichts mehr. Ein neues Pilotprojekt soll nun die medizinische Versorgung verbessern.

Die Situation der medizinischen Versorgung im Kreisgebiet, insbesondere nach der Schließung der Notdienstpraxis Geilenkirchen, war das beherrschende Thema bei der Sitzung des Kreisausschusses im großen Sitzungssaal des Kreishauses in Heinsberg. Die Irritation über die gänzliche fehlende Kommunikation hinsichtlich der Praxis in Geilenkirchen bei der Entscheidungsfindung und dem Schließungstermin der federführenden Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein sorgte für Unmut und Verstimmung. Das nachträgliche Bedauern der KV über die mangelnde Transparenz nehmen Landrat und Politiker zur Kenntnis, zumal zum einem der Beschluss steht und zum anderen sie nur geringe Einflussmöglichkeit haben. Die Entscheidung der KV als Vertretung der niedergelassenen Ärzte liegt allein in ihrer Kompetenz.

Es sei daher wenig zielführend, weitergehende Gespräche mit der KV zu suchen, etwa über eine Revidierung, heißt es dazu in einem gemeinsamen Antrag von CDU und FDP zur medizinischen Versorgung der Zukunft. Wichtiger als eine Notdienstpraxis sei die hausärztliche Versorgung vor Ort. Die Verschlechterung des medizinischen Angebots im Südkreis sei Fakt, meinte etwa der Grüne Jörg van den Dolder, dennoch wollte er Hanno Kehren (CDU) nicht widersprechen, der meinte, alle Patienten, die nicht zu Fuß ein Krankenhaus im Notfall erreichen können, hätten das gleiche Problem, in Übach-Palenberg nicht anders als im Selfkant oder in Wassenberg. Politik und Verwaltung verlassen sich jetzt auf die Aussage der KV, dass die beiden Notfallpraxen in Heinsberg und Erkelenz nicht in ihrem Bestand gefährdet seien.

Dessen ungeachtet streben sie die Einführung einen telemedizinischen Angebots im ambulanten ärztlichen Notdienst als Pilotprojekt der KV an. Dieses Angebot könne Lücken füllen, meinte Harald Schlösser (CDU), zugleich müsse aber auch an ein Konzept zur Gewinnung des hausärztlichen Nachwuchses gearbeitet werden. Dies soll in einem Unterausschuss des Kreisgesundheitsausschusses erarbeitet werden, in dem KV, die Ärztekammer, der Landrat und Politiker sowie Rettungsdienst und Krankenhäuser und ein Patientensprecher vertreten sein sollen.