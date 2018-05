Kreis Heinsberg : Präventionsschulungen gegen sexualisierte Gewalt

Kreis Heinsberg Nach der Präventionsordnung des Bistums Aachen sollten alle Ehrenamtlichen sowie Honorarkräfte in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit an der Schulung gegen sexualisierte Gewalt teilnehmen. Die nächsten Termine sind jeweils von 10 bis 17 Uhr am 10. Juni im Pfarrheim Rath-Anhoven, am 23. Juni im Haus der Regionen in Mönchengladbach und am 7. Juli im Myhler Pfarrheim.

Die Sensibilisierung, Qualifizierung und Stärkung, um präventiv tätig zu werden und bei grenzüberschreitendem Verhalten konkret und angemessen handeln zu können, sind die Ziele dieses Kurses.

Ehrenamtliche werden befähigt, Kinder und Jugendliche zu schützen und zu stärken. Damit leistet die kirchliche Jugendarbeit einen wichtigen Beitrag zur Prävention von Kindeswohlgefährdung. Info und Anmeldung bei Willi Acker, Büro der Regionaldekane Mönchengladbach/Heinsberg, Ruf 02161 980624, Willi.Acker@bistum-aachen.de.

