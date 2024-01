Polizeikontrolle im Kreis Heinsberg Viele Fahrer zu schnell unterwegs

In Geilenkirchen kontrollierte die Polizei einen niederländischen Fahrer, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß, um sein Auto mit Anhänger zu führen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Sicherheitsleistung erhoben. Ein Schrotthändler, der Elektroschrott ohne Genehmigung transportierte, wurde ebenfalls kontrolliert. Er hatte seine Ladung nicht richtig gesichert. Er erhielt eine Anzeige. Weil sie an einem Stopp-Zeichen nicht angehalten hatte, kontrollierten Polizisten in Wegberg eine 29-Jährige, die falsche Personalien angab. Weitere Ermittlungen ergaben, dass ihr die Fahrerlaubnis wegen eines Alkoholdeliktes entzogen worden war und sie bereits wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Sie erhielt eine Anzeige, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.