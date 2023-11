Neuer Polizeidirektor im Kreis Heinsberg Dirk Melz bringt „kölsches Bloot“ mit

Kreis Heinsberg · Der 59-Jährige ist der neue Polizeidirektor bei der Kreispolizeibehörde Heinsberg. Was Melz am Kreis schätzt und was der Grund war, weshalb er sich damals für den Weg zur Polizei entschloss.

09.11.2023 , 05:10 Uhr

Dirk Melz ist der neue Polizeidirektor bei der Kreispolizeibehörde Heinsberg. Foto: Ruth Klapproth

Von Anke Backhaus Lokalredaktion Erkelenz