In Erkelenz Polizei warnt vor Taschendieben

Auch in der Kreispolizeibehörde Heinsberg sensibilisieren die Mitarbeiter des Kriminalkommissariats „Kriminalprävention und Opferschutz“ die Passanten. Die Informationsstände befinden sich am 26. September bei Kaufland an der Antwerpener Straße 4 in Erkelenz und am 28. September bei Rewe an der Von-Humboldt-Straße 111 in Geilenkirchen, jeweils zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr. Mit Informationsmaterial und in Gesprächen erläutern sie, welche unterschiedlichen Maschen und Vorgehensweisen der Tätergruppen bekannt sind. Darüber hinaus geben sie Tipps und Hinweise, welche Vorkehrungen getroffen werden können, um sich zu schützen.