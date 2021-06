Kriminalität im Erkelenzer Land : Betrüger schicken Erpresser-Mail an Polizei

Erkelenzer Land Kurios: Die unbekannten Täter haben versucht, selbst die Kreispolizeibehörde Heinsberg zu erpressen. Das vermeintliche Druckmittel ist ebenso pikant wie amüsant.

Die Polizei in Heinsberg warnt ausdrücklich vor Spam-Mails mit betrügerischer und erpresserischer Absicht. Selbst die Polizei habe eine solche Nachricht mit dem Betreff „wichtig!“ erhalten, teilte die Behörde am Montag in den Sozialen Netzwerken mit.

In dieser Nachricht habe der Absender die Polizei aufgefordert, 1300 Euro in Bitcoin zu überweisen. „Andernfalls würden anzügliche Bilder von uns an all unsere Kontakte gesendet“, sei den Ordnungshütern in der Spam-Mail gedroht worden.