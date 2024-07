Drogen und Alkohol im Blut, kein Führerschein Polizei stoppt berauschten Fahrer in Gerderath

Immer wieder erwischt die Polizei an Wochenenden Menschen, die im Straßenverkehr nichts verloren haben. So auch am vergangenen Wochenende wieder: In Gerderath stoppten Beamte einen Verkehrsteilnehmer auf der Genenderstraße, Ecke Gerderather Burgstraße, der sowohl Alkohol als auch Drogen im Blut hatte. Einen gültigen Führerschein konnte die Person ebenfalls nicht vorweisen. Der betroffenen Person wurde eine Blutprobe entnommen, sie durfte nicht weiterfahren und muss mit einer Anzeige rechnen. Ein ganz ähnlicher Fall ereignete sich derweil auch in Übach auf der Jülicher Straße. Hier hatte die kontrollierte Person zusätzlich aber auch noch Drogen dabei. Auch auf der B56 im Selfkant wurde ein Verkehrsteilnehmer gestoppt, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.