Erkelenzer Land : Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Erkelenzer Land Regelmäßig kontrolliert die Kreispolizei Heinsberg an den Wochenenden Autofahrer. Und genauso regelmäßig trifft sie dabei auf Fahrzeuglenker, die unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehen.

Mehrere Autofahrer fielen dadurch auf, dass sie unter Betäubungsmittel- oder Alkoholeinfluss unterwegs waren. Gestoppt wurden sie in Geilenkirchen am Berliner Ring, in Geilenkirchen-Teveren an der Bischof-Pooten-Straße und in Erkelenz-Granterath an der Bundesstraße 57. Gegen alle Betroffenen wurden Anzeigen gefertigt. Ihnen wurde zudem die Weiterfahrt untersagt.