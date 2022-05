Alkohol am Steuer : Polizei sensibilisiert Discobesucher in Himmerich

Erkelenzer Land Der Aktionsabend sollte vor den Gefahren von Alkohol und Drogen am Steuer warnen. Denn auch in der Region zieht die Polizei immer wieder berauschte Fahrer aus dem Verkehr.

(RP) Das Fahren unter Drogen- oder Alkoholeinfluss bleibt auch im Kreis Heinsberg ein Problem – insbesondere jüngere Menschen werden von der Polizei immer wieder erwischt. So stoppten die Beamten am vergangenen Wochenende in Hückelhoven einen alkoholisierten Fahrer. Um Verkehrsteilnehmer verstärkt auf die Gefahren von Alkohol oder Drogen am Steuer hinzuweisen, hat sie nun eine Aktionsnacht auf dem Gelände der Diskothek Himmerich durchgeführt.