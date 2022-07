Polizei mahnt zur Vorsicht : Viele Unfälle mit Motorrädern im Kreis Heinsberg

Besonders in der Dämmerung müssen alle Verkehrsteilnehmer aufpassen. Foto: dpa/Thomas Warnack

Kreis Heinsberg Wenn es zu einem Verkehrsunfall kommt, sind Motorradfahrer im Vergleich zu Autofahrern viel mehr gefährdet. Daher bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmer um mehr Rücksicht.

Alle Zweiradfahrer bittet die Polizei, geeignete Schutzkleidung mit Reflektoren zu tragen. Außerdem sollten die Zweiradfahrer sich unbedingt an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten und ebenfalls auf genügend Abstand achten. Die Unfälle der letzten Wochen zeigten den Beamten leider, dass Zweiradfahrer im Vergleich zu Autofahrern oder den Fahrern von Lastkraftwagen oft ein erhöhtes Risiko für schwere Verletzungen haben. Die Polizei rät außerdem allen Verkehrsteilnehmern, stets stets auch mit Fehlern anderer zu rechnen und entsprechend vorsichtig zu bleiben. Auch auf ihren Kanälen in den sozialen Medien hat die Polizei Heinsberg diese Aufrufe zu mehr Rücksicht veröffentlicht.

Erst am Mittwochnachmittag verletzte sich ein 17-jähriger Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Erkelenz auf der Landstraße 354 nahe der A 46 schwer. Er musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.