Polizei sucht Unbekannten Mit fremden Girokarten bezahlt

Zwischen dem 9. Dezember des vergangenen Jahres und dem 15. Januar kamen zwei Girokarten eines Ehepaares aus Heinsberg auf unbekannte Art und Weise abhanden. Ein bislang unbekannter Mann, so berichtet es die Polizei, kam in den Besitz dieser Girokarten und setzte diese bei Einkäufen in Dormagen und Köln zur Bezahlung ein. Als er am 22. Februar in einem Poco Einrichtungsmarkt in Wülfrath mit der Karte zahlte, wurde der Mann videografiert. Durch das Amtsgericht Aachen wurde nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Wer kennt den Täter oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 9200.