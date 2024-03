Unfallstatistik Kreis Heinsberg Kreispolizei setzt auf Prävention und Repression

Info

Tandem Kinder sind der Motor für dieses Projekt. Sie werden in Kitas und Schulen darauf aufmerksam gemacht und nehmen dann mit den Großeltern gemeinsam an dem Parcours teil. Dazu gibt es jährlich sechs bis acht Termine, unter anderem am 4. Mai bei „Bike & Barbecue“ in Erkelenz, am 11. Mai bei der Kita-Eröffnung an der Scharfhausener Straße in Heinsberg oder am 25. Mai am Nachhaltigkeitswochenende in Heinsberg.