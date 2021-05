Einsatz im Erkelenzer Land : Polizei kontrolliert Temposünder

Erkelenzer Land Insgesamt gingen den Beamten 171 Autofahrer ins Netz, die zu schnell unterwegs waren. Aber auch Fahrrad- und Pedelec-Fahrer nahmen sie ins Visier.

(RP) Die Kreispolizeibehörde Heinsberg hat am Donnerstag zwischen 10 und 18 Uhr Autofahrer kontrolliert. Dabei hat sie insgesamt 171 Geschwindigkeitsverstöße geahndet.

Insgesamt stellten die Beamten 15 Ordnungswidrigkeitsanzeigen aus. Spitzenreiter war ein Autofahrer, der in einer Zone, in der höchstens Tempo 70 erlaubt war, mit 119 Stundekilometern unterwegs war. Nun droht ihm ein Fahrverbot.

Darüber hinaus wurden diverse Verstöße gegen die Gurtpflicht und das Handyverbot beanstandet. In drei Fällen waren die Autofahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Auch in diesen Fällen fertigten die Polizeibeamten Strafanzeigen an.