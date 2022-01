Polizei in Erkelenz im Einsatz : Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Die Polizei berichtet fürs Erkelenzer Land von einem Unfall und zwei Einbrüchen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Erkelenz Drei größere Einsätze hielten die Polizei in Erkelenz jetzt (26. Januar) in Atem: Bei einem Unfall verletzte sich ein Fahrradfahrer schwer. Zudem gab es einen Wohnungseinbruch und ein Pedelec ist aus einer Garage verschwunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt Mit einem Auto ist jetzt ein Fahrradfahrer aus Erkelenz zusammengestoßen. Er verletzte sich dabei schwer. Wie die Polizei berichte, fuhr der 31-Jährige am Dienstag, 25. Januar, gegen 7.40 Uhr auf dem Radweg der Teholter Straße in Erkelenz-Granterath. Er kam aus Richtung Kreisstraße 32 und war in Fahrtrichtung Gewerbestraße Süd unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Sittarder Straße wollte der Fahrradfahrer offenbar die Straße überqueren. Dabei kollidierte der Erkelenzer mit einem Auto, das auf der Tenholter Straße in Richtung Gewerbestraße Süd unterwegs war. Der Fahrradfahrer stürzte und wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Einbrecher dringen in Wohnung ein Unbekannte sind am Dienstag, 25. Januar, in eine Wohnung an der Straße Buscherbahn in Erkelenz-Schwanenberg eingedrungen. Die Tat muss zwischen 2 und 16.55 Uhr geschehen sein. Ob die Einbrecher etwas aus den Räumen gestohlen haben, stand nach Angaben der Kreispolizei Heinsberg zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte stehlen Pedelec aus Garage An der Straße In Granterath in Erkelenz-Granterath haben unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag, 25. Januar, ein graues Pedelec der Marke Victoria gestohlen. Zuvor haben sie die Garage geöffnet, in der das Zweirad abgestellt war.

(arue)