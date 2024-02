Kontrollen im Kreis Heinsberg Raser mit 96 in 50er-Zone gestoppt

(RP) Bei einer großen Verkehrskontrolle im Kreisgebiet sind der Polizei am Mittwoch insgesamt 98 Raser ins Netz gegangen. Demnach verzeichnete die Polizei an drei Messstellen insgesamt 3361 Fahrzeuge. Ein Verkehrsteilnehmer wurde mit 45 km/h in einer 20er-Zone gemessen und fuhr nach Abzug der Toleranz 22 km/h zu schnell. An einer anderen Messstelle betrug die höchste Überschreitung nach 43 km/h. Hier wurde ein Fahrer mit 96 km/h bei erlaubten 50 innerorts gemessen, was ein Fahrverbot nach sich ziehen wird.