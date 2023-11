Bankkarte kopiert Polizei im Kreis Heinsberg fahndet mit Foto nach Betrüger

(RP) Die Polizei sucht einen Mann, der offenbar mit einer kopierten Bankkarte mehrmals Waren gekauft hat. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe ein Mann aus Übach-Palenberg festgestellt, dass zwischen dem 16. März und dem 21. März dieses Jahres von seinem Bankkonto dreimal unberechtigt Geldbeträge abgebucht wurden. Er erstattete Anzeige. Ermittlungen ergaben, dass in zwei Shell-Tankstellen in Geilenkirchen und Alsdorf offenbar eine Kopie der Debitkarte des Übach-Palenbergers zum Bezahlen eingesetzt wurde.