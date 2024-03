Planspiel Börse der Kreissparkasse Heinsberg „Man muss das einfach aussitzen“

Giulia Sodermanns und Mara Geiser haben in den vergangenen vier Monaten definitiv wesentlich häufiger und vor allem intensiver aufs Smartphone geschaut als es sonst wohl üblich ist. Dabei interessierte die beiden Schülerinnen, die die städtische Realschule in Heinsberg besuchen, eher weniger, was beispielsweise bei Social Media passierte, sondern vielmehr, wie sich ihre Aktien entwickeln. Giulia und Mara sind zwei von europaweit über 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Planspiel Börse – Europas größtem Online-Planspiel. Am vergangenen Montag hat in Erkelenz in der Haupstelle am Dr.-Eberle-Platz die feierliche Siegerehrung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kreissparkasse Heinsberg stattgefunden.