Ehrung von verdienten Mitarbeitern : Lebenswege von Menschen in der Pflege

Die Vertreter des Arbeitskreis Marketing des Verbunds „Starke Partner – Pflegenetz im Kreis Heinsberg“ mit den Mitarbeitern der angeschlossenen Einrichtungen, die eine außergewöhnliche Biographie haben. Foto: Eva Weingärtner

Kreis Heinsberg Die Einrichtung „Starke Partner – Pflegenetz im Kreis Heinsberg“ hat zum Tag der Pflege beispielhaft vier Menschen geehrt, die in der Pflege tätig sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einmal auf die Mitarbeiter das Augenmerk zu richten, die eine besondere oder außergewöhnliche Biographie haben, war die Idee des Verbunds „Starke Partner – Pflegenetz im Kreis Heinsberg“ anlässlich des Tages der Pflegei. Eingeladen waren Kollegen der dem Verbund angeschlossenen Einrichtungen zu Kaffee und Kuchen ins Marienkloster in Dremmen. Die Begrüßung übernahm Josef Aretz, Vorsitzender des Arbeitskreis Marketing der Starken Partner: „Im letzten Jahr haben wir die Mitarbeiter geehrt, die am längsten bei uns sind. Heute wollen wir unsere außergewöhnlichsten Mitarbeiter, die einen ungewöhnlichen Lebenslauf haben, ehren.“ Der Verbund „Starke Partner“ zeige, dass er auch Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensläufen und Altersstrukturen eine Chance gebe. „Das ist das, was Starke Partner und Caritas ausmacht“, sagte Aretz.

Daniel Beckers, Prokurist der Lambertus gGmbH, wandte sich an Sascha Bedburdick, der keinen Job fand und wegen eines nicht zurückgegebenen Videospiels Sozialstunden in der Einrichtung der Lambertus gGmbH leisten musste. Hier erfuhr er Wertschätzung, war Teil des Teams, machte mehr als er musste und arbeitete schließlich ehrenamtlich und in einem Ein-Euro-Job weiter. Heute ist er in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis im Team der Haustechnik. „Sascha Bedburdick hat damals die Chance gesehen sein Leben zu ändern. Heute ist er ein glücklicher Mann“, sagte Beckers. Im Anschluss wandte sich Josef Aretz an Josef Preußen. Im Alter von 57 machte der gelernte Bauzeichner die Ausbildung zum Altenpfleger, nachdem er fast 35 Jahre erfolgreich als Einschaler bei Baufirmen tätig war. Der Grund seines Sinneswandels sei gewesen, dass er „eine sinnvolle Tätigkeit“ machen wollte, berichtete Aretz. Im Alter von 60 Jahren startete er seine Arbeit als examinierte Pflegefachkraft im Katharina Kasper-Heim.

Info Partner aus dem Kreis Heinsberg Dem Verbund „Starke Partner – Pflegenetz“ im Kreis Heinsberg sind angeschlossen: Alten- und Pflegeheim Marienkloster in Dremmen, Altenheim St. Josef gGmbH Übach-Palenberg, Caritasverband für die Region Heinsberg, Katharina Kasper-Heim der ViaNobis GmbH in Gangelt, Lambertus gGmbH in Hückelhoven und St. Josef in Selfkant-Höngen, Waldenrath, Erkelenz, Heinsberg, Oberbruch und Wegberg.

Volker Kratz, Geschäftsführer von St. Josef Höngen und Waldenrath, ehrte Marlene Tholen. Mit 80 Jahren sei die ehemalige Erzieherin und Leiterin eines Kindergartens seit elf Jahren Teil des Teams in Höngen. „Den Weg zu uns fand Marlene Tholen durch ihren Ehemann, der damals Bewohner in Höngen war“, berichtete Kratz. Nachdem er verstarb, sei sie geblieben. „Dafür sind wir dankbar.“ Ute Timm, Leiterin des Marienklosters Dremmen, ehrte Vera Truchin, die 1980 in Kasachstan geboren wurde und 1995 nach Deutschland kam und heiratete. Während der Schwangerschaft ihres ersten Kindes erkrankte sie an einem Gehirntumor. „Sie ließ sich nicht unterkriegen“, sagte Timm. 2002 bekam sie eine weitere Tochter, 2005 einen Sohn und 2009 begann sie als Reinigungskraft in der Einrichtung des Verbunds. Einer fast einjährigen Zeit als ungelernte Pflegehelferin ab Dezember 2014 folgte der dreijährige Besuch der Akademie für Pflegeberufe und Management in Heinsberg. Im November 2018 bestand sie die Prüfung und ist seitdem examinierte Pflegefachkraft.

(RP)