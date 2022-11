Pflege-Einrichtungen Zahl der Beschäftigten im Kreis Heinsberg sinkt

Damit liegt der Kreis deutlicher unter dem NRW-Durchschnitt. Denn nach Angaben von Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt ist landesweit sogar ein Zuwachs an Beschäftigten zu verzeichnen. In Nordrhein-Westfalen ist deren Zahl in den Pflegeheimen von 181.943 (Ende 2019) um 2,0 Prozent auf 185.585 (Ende 2021) gestiegen. Bei den ambulanten Pflegediensten erhöhte sich die Beschäftigtenzahl im selben Zeitraum von 91.189 um 6,6 Prozent auf 97.237.