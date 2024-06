Peter Altmaier (CDU) im Kreis Heinsberg „Wir sind als Land müde geworden“

Dabei verhehlte der frühere Europa-Beamte nicht seine Enttäuschung über die erlahmte deutsch-französische Freundschaft und die früher so erfolgreiche wie friedensstiftende Führungsgemeinschaft in Europa. „Deutschland muss gemeinsam mit Frankreich wieder Führung wahrnehmen“, betonte er. Umsteuern sei in Verteidigung und Wirtschaft nötig. Altmaier erinnerte – ohne Häme – an die Friedensbewegung und benannte die nach dem russischen Überfall auf die Ukraine nun allen demokratischen Parteien deutlich gewordene Unterfinanzierung der Verteidigung, vor der die CDU schon 2017 gewarnt habe. Er kritisierte die jahrlange Vernachlässigung der Rüstungsindustrie auch als Wirtschaftsfaktor. Schon 2022 mit dem russischen Überall hätte die Waffenproduktion angekurbelt werden müssen. Wichtig war Altmaier klarzustellen: Bei all dem gehe es um Verteidigung, nicht um Angriffsfähigkeit.