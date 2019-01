Lebenshilfe Heinsberg: Perfektes Dinner für Ehrenamtliche

Am Tag des Ehrenamtes bei der Lebenshilfe in Oberbruch war eine Menge los. Tanz, Gesang und Kulinarik standen auf dem Programm. Foto: Lebenshilfe Heinsberg

Kreis Heinsberg Am Tag des Ehrenamtes kamen zahlreiche Ehrenamtler zur Lebenshilfe Heinsberg nach Oberbruch. „Wir brauchen Ihre Unterstützung, bis heute tragen die freiwillig Engagierten die Säulen der Lebenshilfe!“ dankte Jakob Lieck, stellvertretender Vorsitzender der Lebenshilfe, den Gästen.

Ehrenamtskoordinatorin Maria Nolden hatte in diesem Jahr ein perfektes Dinner mit kulinarischen Spezialitäten aus der Lebenshilfe-Küche organisiert. „Das seid ihr uns wert!“ schmunzelte Maria Nolden und präsentierte ein unterhaltsames Programm mit Livemusik und Showtanz. „In diesem Jahr stehen Menschen mit Behinderung aus der Lebenshilfe im Rampenlicht auf unserer Bühne.“ Carolin Lürken präsentierte Songs von Silbermond, Jennifer Koenen las Gedichte vor, die „Bunten Federn“ sorgten für viel Stimmung mit ihrem „Atemlos“-Tanz, für den die Showtanzgruppe jeden Nachmittag in den Lebenshilfe-Werkstätten probten. Die Zuschauer dankten den Tänzern mit großem Applaus.

Mehr als 300 Ehrenamtler engagieren sich in den Einrichtungen der Lebenshilfe Heinsberg. „Deren Angebote sind so bunt wie die Menschen selbst“, erklärt Nolden, „jeder kann sich bei uns mit seinen Fähigkeiten einbringen. So entstehen zahlreiche tolle Projekte und Aktionen für Menschen mit Behinderung!“ Interessierte erhalten Auskunft unter: 02452 9690 oder www.lebenshilfe-heinsberg.de.