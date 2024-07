Gesundheitsrisiko Pestizide im Kreis Heinsberg begünstigen Parkinson

Der Gewerkschafter rät Menschen, die in gefährdeten Branchen arbeiten, sich bei Fragen an ihre jeweilige Berufsgenossenschaft zu wenden. Allein in der Landwirtschaft sind im Kreis Heinsberg nach Angaben der IG BAU Aachen rund 960 Menschen beschäftigt. Viele davon hätten auch mit Pflanzenschutzmitteln zu tun, so die Agrar-Gewerkschaft. Deren Mitglieder können sich direkt an die IG BAU vor Ort wenden: Entweder per E-Mail an aachen@igbau.de oder unter der Telefonnummer 0241 946 730.