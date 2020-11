Corona im Kreis Heinsberg : Pandemie – Fallzahl und Inzidenz steigen

Kreis Heinsberg Nach wie vor steigt die Zahl der Fälle, die Inzidenz wächst auf 196,8. Das sind die aktuellen Corona-Zahlen von Mittwoch, 18. November, die das Kreisgesundheitsamt meldet.

(RP) Zahl der Corona-Fälle und Inzidenz im Kreis Heinsberg steigen weiter. Aktuell sind 758 Personen erkrankt, 785 waren es am Vortag. 3782 Corona-Fälle gibt es insgesamt (3722). Die Inzidenz ist binnen Tagesfrist von 180 auf 196,8 gestiegen. In Erkelenz gibt es 401 Erkrankte, 256 Genesene und 10 an den Folgen der Erkrankung Verstorbene. In Hückelhoven sind es 637 Erkrankte (drei mehr als am Tag zuvor), 479 Genesene und 8 Verstobene, in Wegberg 208 Erkrankte (133/1), in Wassenberg 178 Erkrankte, 121 Genesene und 4 Verstorbene.