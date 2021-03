Kirchen im Erkelenzer Land : Hier werden Ostergottesdienste gefeiert

Die meisten katholischen Gottesdienste finden statt. Foto: dpa/Ronny Hartmann

Erkelenzer Land Entgegen ursprünglicher Überlegungen werden in den vier Städten des Erkelenzer Landes zahlreiche Ostergottesdienste stattfinden. Es gibt aber auch Alternativangebote. Eine Übersicht.

(RP) Entgegen der Vorstellungen der Politik finden auch im Erkelenzer Land trotz angespannter Corona-Lage zahlreiche Ostergottesdienste statt. Die von der Ministerpräsidentenkonferenz zunächst angedachten „Ruhetage“ über Ostern wurden wieder gekippt. Eine Übersicht.

Erkelenz Der Erkelenzer Kaplan Philipp Schmitz ist froh, dass die Gottesdienste nun doch stattfinden und hat wenig Verständnis für anderweitige Überlegungen: „Es erstaunt doch, dass man die höchsten christlichen Feiertage für diese Ruhezeit benutzen will, ohne dies vorher mit den Kirchenvertretern abzustimmen“, sagte er. Die Politik müsse „in Kauf nehmen, dass christliche Gläubige sich nach strengen Auflagen und mit gebotener Vorsicht zur Feier ihres Glaubens versammeln.“ Die Konsequenz: In den Kirchen finden zahlreiche Feiern, Andachten und Messen statt. Man habe mittlerweile „erprobte und gute Hygienekonzepte“, teilt die Pfarrei mit. Auf gemeinsamen Gesang werde verzichtet. Zur Teilnahme ist allerdings eine Anmeldung per Mail an reservierung@christkoenig-erkelenz.de nötig.

Anders sieht das die evangelische Kirche in Erkelenz: Sie lässt alle Präsenzgottesdienste zum Schutz der Beteiligten ausfallen. Für Ersatz ist aber gesorgt. So gibt es im Netz unter www.erkelenz.ekir.de zwei aufgezeichnete Videogottesdienste für Karfreitag und Ostersonntag. In Lövenich hängen etwa Gottesdiensttüten „to Go“ aus, zudem gibt es drei Zoom-Gottesdienste am Freitag, Samstag und Sonntag (www.evki-loevenich.de). Einen Live-Videogottesdienst hat auch die katholische Kirche im Angebot, und zwar Ostersamstag um 20 Uhr. Wer mitmachen will, meldet sich per Mail bei Michael Kock unter kock@christkoenig-erkelenz.de.

Gottesdienste werden derweil auch in den Tagebauranddörfern gefeiert: Am Karfreitag und am Ostermontag jeweils um 15 Uhr in Lützerath.

Wassenberg Da am Gründonnerstag keine gemeinsame Agapefeier stattfinden kann, gibt es in der Pfarrei St. Marien Wassenberg für alle Besucher der Abendmahlliturgie eine Tüte mit einem Textvorschlag für eine Agapefeier zu Hause, Traubensaft und einem Fladenbrot. Die Agapefeier ist keine Erfindung unserer Zeit, sondern war in den Anfängen des Christentums ein wichtiger Teil des Gemeindelebens. Agape bedeutet im Griechischen „Liebe“ und meint die „Nächstenliebe“, die Jesus uns so sehr ans Herz gelegt hat. Das Letzte Abendmahl, das er mit seinen Jüngern gefeiert hat, war auch ein solches Freundschaftsmahl, bei dem vor allem das gemeinsame Feiern im Vordergrund stand und die Freundschaft der Feiernden Ausdruck imTeilen von Brot und Wein fand.

Während der Karfreitagsliturgie gibt es den Ritus der Kreuzverehrung: Ein verhülltes Kreuzs wird in die Kirche getragen und in drei Stationen zum Ruf „Seht das Holz des Kreuzes an dem das Heil der Welt gehangen. Kommt, lasset uns anbeten“ enthüllt. Anschließend kommen die Gläubigen zum Kreuz, um es mit einer Kniebeuge und einer Berührung oder einem Kuss zu verehren. Da eine Berühung sowie as Küssen des Kreuzes von den Gläubigen corona-bedingt in diesem Jahr nicht möglich ist, sind die Gläubigen in einigen Gemeinden eingeladen, dieses Kreuz durch Auflegen einer langstieligen, roten Rose zu verehren.

Wegberg Der Krisenstab der Pfarrei Sankt Martin Wegberg hat beschlossen, an den Ostertagen Präsenzgottesdienste anzubieten. Eine telefonische Anmeldung (02434 800 222) ist für alle Messen und Gottesdienste unbedingt erforderlich.

Zur Abendmahlfeier für Kinder lädt die Pfarrei für Gründonnerstag, 1. April, 17 Uhr in die Kirche St. Peter und Paul Wegberg ein. Weitere Abendmahlfeiern sind um 18 Uhr in Beeck und Dalheim sowie um 19.30 Uhr in Klinkum und Wegberg.

Am Karfreitag, 2. April, finden jeweils um 11 Uhr Kinder- und Familiengottesdienste in den Kirchen von Wegberg, Arsbeck, Merbeck und Rath-Anhoven statt. Die Karfreitagsliturgie ist für 15 Uhr in Wegberg, 16.30 Uhr in Arsbeck und 17 Uhr in Merbeck vorgesehen.

Am Karsamstag, 3. April, beginnt die Osternachtfeier der Pfarrei St. Martin um 21 Uhr in der Wegberger Kirche St. Peter und Paul.

Am Ostersonntag, 4. April, stehen um 9.30 Uhr Heilige Messen in Beeck, Arsbeck und Merbeck sowie eine Wortgottesfeier in Kipshoven auf dem Probramm. Um 11 Uhr folgen zwei Heilige Messen in Dalheim und Rath-Anhoven.

Am Ostermontag, 5. April, beginnen um 8 Uhr Heilige Messen in Rickelrath und Tüschenbroich sowie eine Wortgottesfeier in Buchholz. Um 9.30 Uhr folgen Wortgottesfeiern in St. Vincentius Beeck und in den Kapellen von Uevekoven und Kipshoven sowie eine Heilige Messe in Klinkum. Um 11 Uhr beginnen die Heiligen Messen in Wegberg und Wildenrath.

Zur Offenen Kirche in St. Peter und Paul Wegberg lädt die Pfarrei St. Martin für Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag, jeweils von 15 bis 17 Uhr ein.

Außerdem wurde ein schriftlicher Ostergruß in alle Wegberger Haushalte gebracht. Er gibt durch kurze Bibeltexte, Impulse, Bilder und eine Hausandacht die Gelegenheit, das Osterfest zu Hause mitzufeiern.

Die Evangelische Kirchengemeinde Wegberg verzichtet bis einschließlich Sonntag, 18. April, auf Präsenzgottesdienste und bietet alternativ Online-Angebote auf ihrem Youtube-Kanal an.

Hückelhoven Die evangelische Kirchengemeinde Hückelhoven verzichtet angesichts der pandemischen Lage auf Präsenzgottesdienste. Stattdessen wird am Gründonnerstag um 18 Uhr und am Ostersonntag um 10 Uhr ein Gottesdienst über Zoom angeboten. Die nötigen Zugangs- und Begleitinformationen für diese Angebote sind bei gerhard.sass@ekir.de (Tel. 02433/8058094) erhältlich.

Anders sieht es bei der Gemeinschaft der Gemeinden (Gdg) Hückelhoven aus. Als die Osterruhe ausgerufen wurde, hatte man Bedenken gehabt, sagt Pater Anton Steinberger, doch nach der Rücknahme wie gehabt die Planungen für Präsenzgottesdienste fortgeführt. Die meisten sind nur mit vorheriger Anmeldung zu besuchen. Um den möglichen Andrang zu entzerren, biete man etwa an Karfreitag mehr Messen an.

