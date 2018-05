Heinsberg : Origami-Falttechniken und Papierkunst im Workshop

Origami ist die uralte japanische Kunst des Papierfaltens, bei der aus einem meist quadratischen Blatt Papier Objekte entstehen. Foto: KAM3/Miljanovic

Heinsberg Für Kinder von zehn bis 14 Jahren bietet das Begas Haus in Heinsberg an, in einem kostenfreien Kursus Origami kennenzulernen.

Das Museum Begas Haus in Heinsberg bietet am Samstag, 9. Juni, von 14 bis 17 Uhr den kostenlosen Workshop "Origami-Falttechniken und Papierkunst" an. Er richtet sich an Jungen und Mädchen zwischen zehn und 14 Jahren.

In Japan sagt man: "Wer 1000 Kraniche faltet, hat einen Wunsch frei." So viele werden in dem Workshop sicher nicht gefaltet, und die Organisatoren im Museum "wissen auch nicht, ob der Künstler Ottmar Begas diese Legende kannte, als er Kraniche auf seinen Bildern malte. Dies ist allerdings nicht abwegig, denn zu seiner Zeit schwappte eine Welle der Japan-Begeisterung durch die europäische Kunstwelt, der sogenannte Japonismus". Origami ist die uralte japanische Kunst des Papierfaltens, bei der aus einem meist quadratischen Blatt Papier durch mehr oder weniger komplexe Faltungen Objekte, wie Tiere, Blüten oder Schachteln entstehen.

Info Mitmachen - und keine Kosten entstehen Anmeldungen mit Name und Alter des Kindes, Adresse sowie Telefonnummer per E-Mail an info@begas-haus.de oder telefonisch unter 02452 977690. Alle Interessenten erhalten eine Rückmeldung bezüglich der Teilnahme. Das Land NRW fördert mit dem Programm Kulturrucksack altersgemäße Kultur- und Bildungsangebote für Zehn- bis 14-Jährige. Das Begas Haus unterstützt die Initiative mit regelmäßig stattfindenden kostenlosen Kreativworkshops.



Viele haben sie schon mal gesehen: Aus Papier kunstvoll gefaltete Sterne, Kraniche und andere Objekte. Diese Klassiker aus Papier falten auch die Teilnehmer des Workshops im Begas Haus. Unter der Anleitung des Origami-Duos Zoe & Ivo werden die Kursteilnehmer an die Faltkunst herangeführt. Zoe ist Spezialistin für klassische Formen, Ivo hat sich auf Objekte aus Manga-Comics und der Ninja-Welt spezialisiert (Wurfsterne, Schwerter und Messer aus Papier). Ziel des Workshops ist es, vom ersten einfachen Falten zu besonderen Falttechniken zu gelangen. Die Faltungen sind einfach und lassen sich unter Anleitung gut vermitteln, so dass auch Anfänger schnell zufriedenstellende Ergebnisse schaffen und mit nach Hause nehmen können - neben den vielen Anregungen und Ideen zur weiteren Vertiefung in der Kunst des Papierfaltens. Dabei geht es vor allem um den Prozess des Schaffens, nicht um die Geschwindigkeit - der Weg ist das Ziel. Das Falten ist eine meditativ-kontemplative Tätigkeit, die zudem die Konzentration und Feinmotorik fördert. Sofern es die Zeit zulässt, werden mit den Teilnehmern weitere kreative Möglichkeiten der gefalteten Modelle umgesetzt, beispielsweise Kranich-Mobiles, sowie Modelle durch eigene Bemalung kunstvoll individualisiert.

(RP)