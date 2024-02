Lieferung bis nach Hause Online-Supermarkt Picnic kommt in den Kreis Heinsberg

Bereits an diesem Mittwoch wird der Online-Supermarkt Picnic auch im Kreis Heinsberg an den Start gehen. Kunden aus Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg, Wegberg, Heinsberg, Waldfeucht sowie Linnich (Kreis Düren) können sich ab dann beliefern lassen. Die Kette ist in den vergangenen Monaten immer weiter expandiert. Ein Verteilzentrum nimmt in Hückelhoven bei Schaufenberg seinen Betrieb auf.