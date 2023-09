ÖPNV im Kreis Heinsberg Jetzt mehr Geld in die Hand nehmen

Überall wird derzeit über das magische Wort „Verkehrswende“ gesprochen – nicht zuletzt auch von Westverkehr-Geschäftsführer Udo Winkens. Dass gerade jetzt, wo das neue Deutschlandticket für zusätzliches Interesse sorgt, der ÖPNV im Kostenpflichtiger Inhalt Kreis Heinsberg nicht zusätzlich in den Fokus gerückt werden soll, klingt daher schon ein wenig paradox. Aber richtig ist auch: Wer den Nahverkehr fördern will, muss Geld in die Hand nehmen. Inwieweit die Politik im Kreis Heinsberg dazu bereit ist, muss sich jetzt zeigen.