ÖPNV im Kreis Heinsberg Haltestellen-Ausbau dauert noch Jahre

Auf dem Weg zu einer besseren Erreichbarkeit des Busverkehrs für alle Menschen hat der Kreis Heinsberg in diesem Jahr einen wichtigen Schritt getan. Mit der Entwicklung eines neuen Nahverkehrsplans ist der Weg zum barrierefreien Umbau der Bushaltestellen nun frei. Das Problem an der Sache: Der Plan kommt viele Jahre zu spät. Das schon vor knapp zehn Jahren im Januar 2013 auf Bundesebene in Kraft getretene neue Personenbeförderungsgesetz hat den Kreisen und kreisfreien Städten nämlich bis zum Jahr 2022 Zeit gegeben, eine „vollständige Barrierefreiheit“ im ÖPNV zu erreichen. Davon ist der Kreis Heinsberg genau wie die allermeisten anderen Kreise noch viele Jahre entfernt.