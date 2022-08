ÖPNV im Kreis Heinsberg​: 16.000 Neun-Euro-Tickets verkauft​

Das Kundeninteresse am Neun-Euro-Ticket war auch im Juli kreisweit ungebrochen groß. Foto: Christos Pasvantis

Kreis Heinsberg Für die auch im Kreis Heinsberg beliebte Fahrkarte ist der letzte Verkaufsmonat angebrochen. Die Verkaufszahlen seien nach wie vor hoch, sagt die Westverkehr.

Der Aktionszeitraum des Neun-Euro-Tickets neigt sich dem Ende zu: Der August ist der letzte Verkaufsmonat der deutschlandweit beliebten Fahrkarte. Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Verkaufszahlen bei der Westverkehr nach wie vor hoch. „Für Juli wurden sogar mehr Neun-Euro-Tickets verkauft als im ersten Aktionsmonat: 7.592 Fahrkarten wurden in unseren Kundencentern und Bussen erworben“, sagt Udo Winkens, Geschäftsführer des Kreis-Verkehrsunternehmens. Insgesamt wurden bislang 16.000 Neun-Euro-Tickets im Kreis Heinsberg gekauft, darunter bereits Vorverkäufe für den August.

Das bedarfsorientierte Angebot der West, der Multibus, stieß im Juli durch das erhöhte Fahrgastaufkommen erneut an seine Kapazitätsgrenzen. Die Linienbusse waren in den Sommerferien ebenfalls gut gefüllt, jedoch mussten keine zusätzlichen Fahrzeuge eingesetzt werden. Wer im August noch mal von dem Angebot des Neun-Euro-Tickets Gebrauch machen möchte, muss nicht bangen, in überfüllten Fahrzeugen zu sitzen. Ab Schulstart nach den Sommerferien werden die sogenannten Verstärkerfahrten wieder aufgenommen. Dadurch soll das Fahrgastaufkommen zu Spitzenzeiten im Schülerverkehr durch zusätzliche Fahrzeuge entzerrt werden.