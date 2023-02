Energiehilfen im Kreis Heinsberg Oellers wirft der Ampel Wortbruch vor

Zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen würden Öl, Pellets oder Flüssiggas als Energieträger verwenden, so der Parlamentarier. Hinzu kämen rund zehn Millionen Privathaushalte in Deutschland, die mit einem dieser Energieträger heizen würden. „Insbesondere in ländlichen Gebieten wie dem Kreis Heinsberg nutzen viele Haushalte immer noch Öl- oder Flüssiggas als Brennstoff zum Heizen“, sagt Oellers. „Eine Entlastung bei den Energiekosten der Betriebe und der vielen Privathaushalte war von der Bundesregierung fest zugesagt worden. Der Wortbruch der Ampel-Koalition ist ein verheerendes Signal an Wirtschaft und Verbraucher.“ Die Menschen müssten sich auf die Ankündigungen der Politik verlassen können, so Oellers.