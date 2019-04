Kreis Heinsberg : Polizei soll über Grenzen hinweg kooperieren

Kreis Heinsberg CDU-Bundestagsabgeordneter Wilfried Oellers setzt sich dafür ein, ein deutsch-niederländisches Polizeiteam im Kreis Heinsberg einzurichten. In Bad Bentheim wird dies schon mit Erfolg praktiziert.

Mit interessanten Eindrücken kehrte der Bundestagsabgeordnete für den Kreis Heinsberg, Wilfried Oellers, von seinem Besuch beim Bundestagskollegen Albert Stegemann in Bad Bentheim zurück. Das sogenannte grenzübergreifende Polizeiteam (GTP) ging am 1. Juni 2008 an den Start und basiert auf den deutsch-niederländischen Polizeivertrag von Enschede vom 2. März 2005 (Vertrag von Entschede). Oellers zeigte sich begeistert: „Das GTP ist eine Erfolgsgeschichte. Unter Führung der Polizeidirektion Osnabrück und mit einer gemeinsamen Leitstelle arbeiten Polizeibeamte aus beiden Ländern (Niederlande: Korps „Nationale Politie“, „Koninklijke Marechaussee“; Deutschland: Bundespolizei (Hannover), Kreispolizeibehörde Borken und Polizeidirektion Osnabrück) in Teams zusammen. Je ein deutscher und ein niederländischer Polizist gehen in gemeinsamen Teams im Grenzgebiet auf Streife. Das GTP hat 20 Mitarbeiter. Jede der fünf beteiligten Behörden stellt vier Polizeibeamte ab, so dass bis zu acht Streifen in den Einsatz gebracht werden können.