Steigende Übernachtungszahlen Niederrhein Tourismus feiert Jubiläum

Die Niederrhein Tourismus GmbH ist das Dach für alles, was mit Tourismus zu tun hat. Dafür arbeitet sie mit den Städten und Gemeinden und den Leistungsanbietern der Tourismusbranche zusammen. Der Heinsberger Landrat Stephan Pusch, Aufsichtsratsvorsitzender von Niederrhein Tourismus, sagte: „Eine gelungene Tourismusförderung ist eine gemeinschaftliche Aufgabe für die ganze Region, gemeinsam für den Tourismus am Niederrhein. Sie dient der besseren Standortvermarktung und steigert die Aufenthaltsqualität unserer Bürgerinnen und Bürger.“ Der Kreis Kleve etwa hat im vergangenen Jahr 900.000 Übernachtungen gezählt. „Der Tourismus ist im Kreis ein bedeutender Wirtschaftsfaktor“, so Landrat Christoph Gerwers.