Kreis Heinsberg : NGG will mehr Zoll-Kontrolle in der Gastronomie

NGG will mehr Zoll-Kontrolle in der Gastronomie

Die Tatsache, dass viele Unternehmen es immer noch wagen, gegen geltende Mindestlöhne zu verstoßen, macht, so die NGG Aachen, eines deutlich: „Der Zoll muss mehr und intensiver kontrollieren – gerade auch in der Gastronomie.“. Foto: NGG

Kreis Heinsberg Nach einem Urteil des EuGH müssen Unternehmen die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter künftig dokumentieren.

Sie kommen unangemeldet und machen nicht viel Federlesen: Wenn Beamte des Zolls Betrieben im Kreis Heinsberg eine Visite abstatten, kann es für Unternehmer ungemütlich werden – vorausgesetzt, sie nehmen es mit dem Gesetz nicht so genau.

2018 kontrollierte das Hauptzollamt Aachen in der Region 817 Firmen auf Schwarzarbeit, Sozialbetrug und auf Einhaltung von Mindestlöhnen. Das sind drei Prozent weniger als im Vorjahr. Dabei nahmen die Zöllner 187 Betriebe des Gastgewerbes ins Visier (plus zwölf Prozent gegenüber 2017). In elf Fällen deckten sie einen Mindestlohnverstoß auf. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mit. Die NGG Aachen beruft sich auf Zahlen des Bundesfinanzministeriums für die Bundestagsabgeordnete Beate Müller-Gemmeke (Grüne).