Bahnverkehr im Kreis Heinsberg Neues System zeigt Zugauslastung im AVV-Gebiet

Für Busse gibt es eine solche Anzeige hingegen noch nicht – immerhin hatte die Westverkehr vor kurzem ein System in Betrieb genommen, das per Handy Echtzeitinformationen über die Pünktlichkeit der Busverbindungen ermöglicht. In einem späteren Schritt ist es laut AVV allerdings durchaus geplant, die Auslastung von Bussen im Verkehrsgebiet zu prognostizieren.