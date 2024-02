Spatenstich in Heinsberg Neues Containerhotel im Kreis geplant

Die Containerhotels entstehen dort, wo es aktuell an Übernachtungskapazität mangelt. „Wir suchen Standorte mit geeigneter Infrastruktur für unsere Gäste und betten das jeweilige Tin Inn in die örtliche Struktur ein. Davon profitieren das lokale Umfeld und unsere Gäste gleichermaßen“, schreibt das Unternehmen. Auch die schnelle Anbindung an die lokale Industrie und das Autobahnnetz sei sehr wichtig, heißt es weiter. Die Eröffnung für das Hotel in Heinsberg ist im zweiten Quartal 2024 geplant.