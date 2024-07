Ab Juli Neue Selbsthilfegruppen im Kreis Heinsberg

Um Essstörungen geht es in der neuen Gruppe „Anorexie und Bulimie ab 18 Jahren“. Das SFZ bietet mit dem Kreisgesundheitsamt am Standort Erkelenz ab Herbst eine neue Gruppe an. Für Angehörige essgestörter Menschen wurde bereits 2023 ein Stammtisch ins Lebens gerufen, an dem gerne teilgenommen werden kann. Längerfristig ist die Gründung einer entsprechenden Angehörigen-Selbsthilfegruppe geplant.