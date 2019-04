Neues Angebot im Kreis Heinsberg : Selbsthilfe für Frauen mit Bulimie

Kreis Heinsberg Das Selbsthilfe- und Freiwilligen-Zentrum Heinsberg bietet ab April eine neue Selbsthilfegruppe für Frauen an, die an Bulimie leiden.

Die Bulimie, auch Ess-Brech-Sucht genannt, ist eine heimliche, mit Scham besetzte Essstörung. In der Öffentlichkeit haben die Betroffenen ihr Essverhalten weitgehend unter Kontrolle. Die Ess­attacken werden in der Regel ausgelebt, ohne dass das Umfeld diese mitbekommt. Meist schafft man es alleine nicht mehr aus der Sucht heraus. Es kommt zu Veränderungen in den sozialen Beziehungen, die nicht selten zu Verein­samung und zum Verlust jeglicher Lebensfreude führen. Die Selbstachtung und das Gefühl für den eigenen Wert gehen verloren. Die Gründe für die Sucht sind vielfältig.