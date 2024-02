Selbsthilfe Neue Angebote im Kreis Heinsberg

„Sicherheit für Senioren daheim und unterwegs“ Das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe lädt am 29. Februar zu einem kostenfreien Vortrag in die Caritas Pflegestation nach Hückelhoven ein. Wer hatte nicht schon einen dubiosen Anruf, fragwürdige Mails oder seltsame Begegnungen an der Türe oder auf der Straße. Vielleicht waren Sie, Familienmitglieder oder Freunde bereits Opfer von Betrugsversuchen? Altere Angehörige, die vielleicht schon pflegebedürftig sind, aber noch alleine leben und die Gefahren nur unzureichend einschätzen können, sind hier im Besonderen die Opfer von einschlägigen Betrugsmaschen. Erwin Hanschmann, Hauptkommissar im Ruhestand, referiert.