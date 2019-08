Nach dreijähriger Ausbildung im Kreis Heinsberg : Neue Notfallsanitäter für den Rettungsdienst ausgebildet

Kreis Heinsberg Mit Stolz und Freude präsentiert die Rettungsdienst im Kreis Heinsberg gGmbH Ihre ersten ausgebildeten Notfallsanitäter die nach Ihrer dreijährigen Ausbildung, fortan für die Behandlung und Versorgung von Notfallpatienten im Kreis Heinsberg zuständig sind.

Katharina Blaankaert, Lucas Hansen, Eva Nobis, Corinna Wennmacher und Rebecca Zimmer haben Ende Juli erfolgreich ihre Ausbildung am Malteser Bildungszentrum Euregio in Aachen abgeschlossen. Drei Jahre dauerte die Ausbildung zum Notfallsanitäter, die erst seit Inkrafttreten des Notfallsanitätergesetzes 2014 existiert. Im Jahre 2016 startete die Rettungsdienst Heinsberg gGmbH dann erstmalig in die neu strukturierte Ausbildung. Ralf Rademacher, Geschäftsführer der RD HS gGmbH, sprach aufgrund der Neustrukturierung dieser Ausbildung von einer großen Unbekannten für alle Beteiligten. Pioniere nannte Ralf Bischoni, Leiter des Malteser Bildungszentrums Euregio in Aachen, die jungen Frauen und Männer, die auch dort den ersten zivilen Ausbildungsjahrgang besuchten. Schließlich konnte man nur voneinander lernen, in dem man im regen Austausch blieb, um die Ausbildung stetig zu verbessern. Gemeinsam mit der Geschäftsführung freuen sich auch die verantwortlichen Praxisanleiter, die die Auszubildenden während ihrer Zeit auf den Rettungswachen betreuten.