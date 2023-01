Kreisverband Heinsberg wählt Vorstand Neue Gesichter bei den Linken

Am 18. Januar hat sich der Kreisverband zum ersten Mal im Jahr 2023 getroffen und den neuen Vorstand für die anstehende Wahlperiode bis zur Kommunalwahl im Jahr 2025 gewählt. Als Sprecher wurde Manuel Staeck (Hückelhoven) in seinem Amt bestätigt. Auch der gewählte Schatzmeister Achim Strauch (Wassenberg) und der Schriftführer Simon Schmitz (Hückelhoven) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer wurden Annette Birman (Wegberg), Antonia Still (Geilenkirchen), Hannelore Peter (Geilenkirchen), Özgür Kilic (Hückelhoven), Manfred Peter (Geilenkirchen) und Max Winkowski (Übach-Palenberg) in den erweiterten Vorstand gewählt. Landessprecher Sascha H. Wagner und Landesgeschäftsführer Sebastian Merkens waren bei der Versammlung ebenfalls anwesend.