Naturpark Schwalm-Nette Neue Angebote im Jahr 2024

Kreis Heinsberg · Der Naturpark Schwalm-Nette bietet auch in diesem Jahr Kurse und Fortbildungen an, die sich an Schüler und Lehrkräfte richten. 56.000 Schüler haben diese Angebote bisher schon genutzt.

28.02.2024 , 16:30 Uhr

Wegescouts im Naturpark Schwalm-Nette. Foto: Armin Jackels

Der Naturpark Schwalm-Nette, dessen Gebiet sich über die Kreise Heinsberg, Viersen, Kleve und die Stadt Mönchengladbach erstreckt, ist bekannt für seine Natur und die vielfältigen Angebote in seinen Naturparkzentren. Darüber hinaus hält der Naturpark für Lehrer ein breites Fortbildungsangebot bereit. Begonnen hat die Zusammenarbeit mit Schulen im Gebiet des Naturparks bereits im Jahr 1987. Ulrich Jäckel, der Vorgänger des heutigen Naturparklehrers Karl-Wilhelm Kolb, führte die die ersten Unterrichtsveranstaltungen zu ökologischen Themen durch. Damals ein Novum in der Arbeit der deutschen Naturparke. Heute ist die Bildung für nachhaltige Entwicklung gesetzlicher Auftrag für alle 104 Naturparke in Deutschland. Mehr als 56.000 Schülerinnen und Schüler sowie 5800 Lehrkräfte haben die Angebote im Naturpark Schwalm-Nette bisher genutzt. Die vom Naturpark betriebene Form der Naturbildung, bei der praktisches Naturerleben mit ökologischer Bildung verknüpft wird, hat sich bewährt. Dabei spielt der Interessensausgleich zwischen Naturschutz und nachhaltiger Nutzung der Natur eine wesentliche Rolle. „Wir setzen auf Informationen über Tiere und Pflanzen sowie ökologische Zusammenhänge. Besonders wichtig aber sind positive und einprägsame Erlebnisse in und mit der Natur, damit vor allem junge Menschen eine intakte Natur als Wert zu schätzen und zu schützen lernen,“ sagt Naturparklehrer Kolb. Für das Jahr 2024 stehen viele Angebote auf dem Programm, wie beispielsweise im Juni eine Wanderung mit dem Smartphone, um Pflanzen und Tiere zu bestimmen oder eine Kleintier-Safari im Herbst. Zudem bietet der Naturpark Fortbildungen an. Ansprechpartner ist Naturparklehrer Karl-Wilhelm Kolb: 02162 81709414 oder an kwk@npsn.de.

(RP)