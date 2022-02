Entspannung für Körper und Geist : Neue Angebote bei der VHS Heinsberg

Erkelenzer Land Zwei Kurse der Volkshochschule bieten Entspannung für Körper und Geist. Zudem geht es um die Geschichte von Haus Hohenbusch und die Ursachen und Folgen von ADHS.

Ute Meiborg, Coach aus Wassenberg, präsentiert am Mittwoch, 23. März, mit Humor und Charme in 90 Minuten alltagstaugliche Strategien für den Weg durch das manchmal turbulente Leben. Dazu hat sie die „Burn-on“-Strategie entwickelt. Sie ist überzeugt: „Damit lernt man, Einfluss auf die eigene körperliche, mentale und emotionale Gesundheit zu nehmen.“ Der Impulsvortrag beginnt um 19 Uhr im Heinsberger Begas-Haus unter 2G-Bedingungen.

Entspannung für den Körper bietet ein sechswöchiger Onlinekurs mit verschiedenen Spannugs-Regulations-Übungen. Die sogenannte TRE-Technik ermöglicht es, „dass Körper und Psyche wieder zu einem natürlichen Gleichgewicht zurückzukehren“, sagt Trainer Wieland Erbsch. In der Übungsserie wird eine gezielte Tiefenentspannung mit natürlicher Neubelebung verbunden. Dies basiert auf aktueller neurowissenschaftlicher Forschung auf dem Gebiet der Körperfaszien. Kursbeginn ist Montag, 21. März, um 18.30 Uhr. Am Vortag findet ein einmaliger Einführungskurs statt.

Wer mehr über die Geschichte von Haus Hohenbusch lernen will, ist im Vortrag von Frank Körfer, Vorsitzender des Fördervereins Hohenbusch, richtig aufgehoben. Am Sonntag, 20. März, 11 Uhr, erklärt Körfer in seinem Vortrag „Verschenkt, verkauft, verschollen“, was eigentlich mit der alten Orgel, dutzenden Handschriften oder vielen weiteren sakralen Gegenständen passiert ist, nachdem das Kreuzherrenkloster im Jahr 1802 aufgelöst wurde. Besprochen werden Inventarstücke, deren Verbleib klar ist und andere, welche bis heute verschollen sind.

Aktuell wie nie sind bei vielen Kindern ADS und ADHS. Doch was steckt dahinter und wann hat ein Kind diese Störung? Birgit Faber-Freyaldenhoven, Lehrerin an der Betty-Reis-Gesamtschule, spricht über die beiden Formen, erklärt Ursachen und Folgen der Störung. Der Vortrag in der VHS findet am Donnerstag, 17. März, um 19.30 Uhr in der VHS statt.