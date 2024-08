Neue Abteilung eröffnet Sozialtherapie in der Justizvollzugsanstalt Heinsberg

Was bedeutet das überhaupt – Strafvollzug? Was macht das mit den Menschen, die in den Zellen sitzen? „Ich habe viel Selbstbewusstsein gewonnen“, sagt der 26-jährige Pierre, der vor zwei Jahren seine Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Heinsberg angetreten hatte. Ein halbes Jahr muss er noch, dann ist er wieder auf freiem Fuß. Weshalb er verurteilt wurde – darüber spricht man nicht, wie der 23-jährige Brian grinsend betont. Er habe jedenfalls nach fünf Jahren und acht Monaten gut die Hälfte seiner Strafe verbüßt.