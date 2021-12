In Hückelhoven-Rurich beobachtet : Überwinternde Wildgänse

Hückelhoven Es ist ein beeindruckendes Schauspiel, das sich Jahr für Jahr am Niederrhein abspielt: Ganze Schwärme von Wildgänsen kommen aus nördlicheren Breitengraden, um den Winter hier zu verbringen.

Nach Angaben des Nabu überwintern knapp 180.000 arktische Wildgänse am Unteren Niederrhein. Zu nah lassen die Gänse aber niemanden an sich ran: Ist es ihnen zu nah, fliegen sie laut schnatternd und wie auf Kommando hoch in die Luft, drehen dort eine Runde und lassen sich dann in gebührendem Abstand auf einem der nächsten Feldern nieder.