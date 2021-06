Termine im Erkelenzer Land auf einen Blick : Naturpark Schwalm-Nette legt Veranstaltungsübersicht vor

Erkelenzer Land 150 Veranstaltungen auf 80 Seiten: Der neue Veranstaltungskalender des Naturparks Schwalm-Nette für das zweite Halbjahr 2021 liegt vor.

Das Programmheft liegt in den Naturparkzentren in Brüggen, Wachtendonk und Wassenberg, in den beiden Info-Points des Naturparks Schwalm-Nette (Hotel Restaurant Straelener Hof in Straelen und Café Longo in Wegberg) sowie in der Geschäftsstelle am Willy-Brandt-Ring 15 in Viersen aus. Außerdem ist die Broschüre in vielen öffentlichen Stellen (Kreisverwaltungen Viersen und Heinsberg, Stadt- und Gemeindeverwaltungen, Büchereien), den Naturschutzorganisationen und in einigen Banken und Sparkassen zu finden.