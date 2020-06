Veranstaltungen des Naturparks Schwalm-Nette : Tipps für Sport und Erholung in der Region

Erkelenzer Land War das erste Halbjahr 2020 veranstaltungstechnisch gesehen und coronabedingt ziemlich mau, zieht das Angebot für die zweite Hälfte nun kräftig nach. Der Naturpark Schwalm-Nette hat sein Programm in einem neuen Veranstaltungskalender zusammengefasst.

Interessierte erhalten die Broschüre im Naturparkzentrum in Wassenberg sowie bei den Info-Points des Naturparks (untre anderem Café Longo in Wegberg) und in der Geschäftsstelle am Willy-Brandt-Ring 15 in Viersen. Außerdem liegt das Programm in der Kreisverwaltung in Heinsberg, in den Stadtverwaltungen sowie in Büchereien aus. Auch bei Naturschutzorganisationen sowie einigen Banken und Sparkassen ist der Veranstaltungskalender erhältlich.